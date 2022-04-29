"Московский патруль": горожане сообщили об обманщиках с рефинансированием

Обещали почистить кредитную историю, но втянули клиентов в еще большие долги – к Москве 24 за помощью обратились сразу несколько человек, которые утверждают, что их обманули сотрудники одной из столичных финансовых организаций.

По словам людей, они заплатили деньги за решение проблем с рефинансированием, но хитрецы исчезли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.