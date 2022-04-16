Более 160 человек стали жертвами тропического шторма "Меги" на Филиппинах

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167 человек стали жертвами тропического шторма "Меги" на Филиппинах. Об этом со ссылкой на Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики сообщает ТАСС.

По данным ведомства, больше всего погибших в регионе Восточные Висайи – 151 человек. Циклон распространился на девять регионов. Штормом оказались затронуты более 1,93 миллиона местных жителей.

Уточняется, что более 380 тысяч человек были эвакуированы. 110 числятся пропавшими без вести. Шторм повредил свыше 10 тысяч домов. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 4,64 миллиона долларов.

В республике зафиксировано 560 наводнений и 89 оползней. Повреждены более 200 дорог и девять мостов. В нескольких городах наблюдаются перебои с электричество. В восьми регионах приостановили занятия в школах и работу предприятий.

Ранее наводнение произошло в ЮАР. Погибли более 300 человек. Самые сильные за последние 60 лет дожди обрушились на провинцию Квазулу-Наталь и ее мегаполис Дурбан.

В регионе разрушены более шести тысяч зданий, размыты автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов. Во многих районах отсутствует электричество.

