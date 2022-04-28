Семь автомобилей сгорело при пожаре на юге Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возле дома № 9 на улице Кустанайская в Москве произошел пожар. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что в результате ЧП сгорело семь автомобилей. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины произошедшего в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что припаркованный автомобиль загорелся во дворе жилого дома на улице Островитянова.

Огонь быстро охватил одну машину и начал подбираться к соседним. Авто стояли на парковке практически вплотную друг к другу. Местные жители опасались, что начнут взрываться баки с бензином.

До этого автомобиль загорелся возле одного из домов на Варшавском шоссе. Огонь почти полностью уничтожил машину.