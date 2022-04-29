Набиуллина исключила возможность дефолта в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ни о каком дефолте в России речи не идет, Минфин имеет ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Но есть сложности в платежах, которые мы видим", – отметила она в ходе пресс-конференции.

Набиуллина выразила надежду, что этот вопрос решится успешно.

Ранее Набиуллина сообщила, что в России пик инфляции придется на конец 2022 года, при этом максимальный темп роста цен был в марте. По словам главы ЦБ РФ, нижняя точка экономики РФ придется на четвертый квартал. Она отметила, что в этом году снижение ВВП составит 8–10%.

До этого Владимир Путин отмечал, что инфляция в России в данный момент стабилизируется. Однако, по словам президента, необходимо поддержать граждан, чтобы помочь им справиться с инфляционной волной.

