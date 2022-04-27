Автомобиль сбил пешехода на Мытной улице в Москве

Автомобилист сбил пешехода на тротуаре на Мытной улице. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Автомобиль, на котором сбили пешехода на тротуаре, найден сотрудниками полиции во дворе по адресу улица Лестева, дом 16. Это автомобиль "Ауди", – говорится в сообщении.

Водитель бросил машину и скрылся. Полиция делает все возможное, чтобы его найти. На месте аварии работают оперативные службы.

"Пешеход жив. Он госпитализирован в больницу с травмами и переломами", – уточнили в Дептрансе.

Ранее на дублере Симферопольского шоссе в районе дома 7 водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил насмерть женщину-пешехода. Водитель обратился за медицинской помощью.

До этого водитель Lamborghini сбил девушку на электросамокате на Пресненской набережной в столице. ДТП произошло ночью 24 апреля на улице 1905 года в районе дома 16, корпуса 1. Девушка пересекала проезжую часть на электросамокате на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшая была доставлена в Боткинскую больницу с тяжелыми травмами. Водитель, совершивший наезд на девушку, был задержан на месте ЧП. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").