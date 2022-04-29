Холдинг "Коломенский" приобрел российский бизнес финской компании Fazer

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Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" сообщил о заключении сделки по приобретению бизнеса финской компании Fazer в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.



"В контур сделки вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна – в Москве, на которых в общей сложности работают более 2 000 человек. Все предприятия продолжат свою работу", – говорится в сообщении.

При этом сумма сделки не разглашается.

В начале марта компания Fazer прекратила экспорт и приостановила инвестиции в Россию. Позже стало известно, что представитель хлебопекарного бизнеса останавливает всю деятельность в стране.

В компании подчеркнули, что перед принятием решения оценили серьезность последствий. Там также высказали мнение, что действия России на Украине является враждебным шагом с трагическими последствиями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.