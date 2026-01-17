Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 10:43

Происшествия

Автобус врезался в дом в Великом Новгороде

Фото: телеграм-канал "Александр Розбаум"

Автобус врезался в двухэтажный жилой дом в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в 06:40 на улице Нехинская автобус маршрута 19, за рулем которого находился 59-летний водитель, наехал на фонарный столб, а затем врезался в дом. В момент аварии в транспортном средстве находились три пассажира.

В результате ДТП водитель госпитализирован. Как отметил в телеграм-канале мэр Великого Новгорода Александр Розбаум, пассажиры не пострадали. Кроме того, ущерб дому не зафиксирован, были снесены опоры уличного освещения и дорожные знаки.

По его словам, в настоящее время специалисты МКУ "Городское хозяйство" вместе с перевозчиком убирают поврежденные объекты. В течение дня специалисты проведут оценку ущерба и определят сроки восстановления уличного освещения. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

Ранее четыре человека получили травмы в ДТП с автобусом на Ильинском шоссе в Подмосковье. Среди пострадавших – двое детей. Три человека отказались от госпитализации, еще один доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, водитель автобуса наехал на препятствие. При этом в правоохранительных органах заявили, что транспортное средство могло врезаться в дерево.

Новости регионов: ДТП со школьным автобусом произошло в Архангельской области

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика