Автобус врезался в дом в Великом Новгороде

Фото: телеграм-канал "Александр Розбаум"

Автобус врезался в двухэтажный жилой дом в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в 06:40 на улице Нехинская автобус маршрута 19, за рулем которого находился 59-летний водитель, наехал на фонарный столб, а затем врезался в дом. В момент аварии в транспортном средстве находились три пассажира.

В результате ДТП водитель госпитализирован. Как отметил в телеграм-канале мэр Великого Новгорода Александр Розбаум, пассажиры не пострадали. Кроме того, ущерб дому не зафиксирован, были снесены опоры уличного освещения и дорожные знаки.

По его словам, в настоящее время специалисты МКУ "Городское хозяйство" вместе с перевозчиком убирают поврежденные объекты. В течение дня специалисты проведут оценку ущерба и определят сроки восстановления уличного освещения. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

Ранее четыре человека получили травмы в ДТП с автобусом на Ильинском шоссе в Подмосковье. Среди пострадавших – двое детей. Три человека отказались от госпитализации, еще один доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, водитель автобуса наехал на препятствие. При этом в правоохранительных органах заявили, что транспортное средство могло врезаться в дерево.