13 января, 07:57

Происшествия

В Приамурье вынесли приговор водителю автобуса по делу о ДТП с 20 пострадавшими

Фото: телеграм-канал "МЧС Амурской области"

В Приамурье вынесен приговор водителю автобуса по делу о ДТП с 20 пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Отмечается, что водитель не был виновником аварии, однако допустил ряд нарушений. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Было установлено, что мужчина выполнял рейс по маршруту Свободный – Благовещенск на автобусе Iveco, рассчитанном на 19 сидячих мест. Однако водитель неоднократно останавливался и брал дополнительных пассажиров, некоторым из которых разрешил ехать стоя.

В результате на 7-м километре трассы Благовещенск – Свободный автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota Crown. Водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, от полученных травм он скончался.

Из-за нарушений водителя автобуса более 20 человек получили травмы различной степени тяжести. В суде мужчина рассказал, что брал дополнительных людей в салон, так как хотел помочь тем, кому срочно нужно было уехать.

В рамках уголовного дела не были заявлены гражданские иски со стороны потерпевших. Было учтено признание вины и раскаяние мужчины, а также активное содействие следствию, наличие двух несовершеннолетних детей, тяжелое состояние здоровья после аварии и отсутствие отягчающих обстоятельств. Водителю назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Авария произошла в сентябре 2025 года. По данным регионального Минздрава, в ходе ДТП пострадали 22 человека. Трое находились в тяжелом состоянии. Кроме того, среди пострадавших было четверо детей. Трое из них были госпитализированы, а один проходил амбулаторное лечение.

судыпроисшествияДТПрегионы

