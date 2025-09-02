Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до 22

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Амурской области"

Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом на Новотроицком шоссе в Приамурье выросло до 22. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, 14 человек были доставлены в Амурскую областную больницу. Часть из пострадавших получает помощь в больнице или направляется на амбулаторное лечение. Кроме того, четверо были доставлены в медучреждение Благовещенска.

Также Минздрав уточнил, что среди пострадавших – четверо детей. При этом трое из них госпитализированы, а один проходит амбулаторное лечение.

"Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме", – говорится в сообщении.

Легковой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись на федеральной трассе в Приамурье 2 сентября. ДТП произошло на 7-м километре автодороги Благовещенск – Свободный. На место случившегося оперативно прибыли сотрудники ГАИ, скорой помощи и спасатели.

