В Приамурье 19 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Амурской области"

Легковой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись на федеральной трассе в Приамурье. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Амурской области.

ДТП произошло 2 сентября на 7-м километре автодороги Благовещенск – Свободный. По предварительной информации, 19 человек были госпитализированы, в том числе четверо детей.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, скорой помощи и спасатели. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

