Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 05:19

Происшествия

В Приамурье 19 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Амурской области"

Легковой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись на федеральной трассе в Приамурье. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Амурской области.

ДТП произошло 2 сентября на 7-м километре автодороги Благовещенск – Свободный. По предварительной информации, 19 человек были госпитализированы, в том числе четверо детей.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, скорой помощи и спасатели. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее три человека пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве. Участниками аварии стали машина такси и сломавшийся автобус. Среди пострадавших оказались двое взрослых и подросток.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика