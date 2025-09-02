Автомобиль с водителем унесло в реку в Приморье

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Сотрудники МЧС в Приморском крае спасли мужчину из автомобиля, который унесло в реку после сильных дождей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС.

Сообщение о произошедшем поступило в местное отделение МЧС вечером в понедельник, 1 сентября. Водитель оказался заблокированным в машине, которую унесло в реку.

Прибывшие специалисты оперативно оказали помощь мужчине и перенесли его на берег. Отмечается, что медицинской помощи пострадавшему не потребовалось.

Ранее автомобиль каршеринга, в салоне которого находились пять человек, упал в реку на Рубцовской набережной в Москве. В результате ДТП два человека были госпитализированы.

Вскоре машину подняли из воды. По предварительной версии столичной прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля двигался на красный сигнал светофора.