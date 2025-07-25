Ребенка унесло течением реки после ДТП в Дагестане

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Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП в Дагестане, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ республики.

Инцидент произошел на границе Шамильского и Тляратинского районов. Там столкнулись три легковых автомобиля, после чего одна из машин упала с 70-метрового обрыва в реку Аварское Койсу.

По данным ведомства, из шести пострадавших, в том числе один ребенок, трое были госпитализированы. Еще двое получили помощь на месте. При этом второй несовершеннолетний, предположительно, был унесен рекой.

В настоящее время продолжаются его поиски. В них задействованы около 50 местных жителей.

Ранее на федеральной дороге в Тарумовском районе Дагестана в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Авария с участием автомобилей Lada и Chery произошла на трассе Астрахань – Махачкала. В машинах находились два гражданина Казахстана и шесть граждан из Удмуртии.

До этого на Калужском шоссе в районе поселения Краснопахорского столкнулись восемь машин. В аварию попали шесть легковых автомобилей, грузовик и автобус. После столкновения движение в область было полностью перекрыто.

