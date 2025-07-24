Восемь автомобилей столкнулись на Калужском шоссе

Восемь машин столкнулись на Калужском шоссе на 45-м километре в районе поселения Красно-Пахорское. В аварию попали шесть легковых автомобилей, грузовик и автобус. После столкновения движение в область было полностью перекрыто.

Серьезная авария произошла и в районе Щукино. Там водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб. После удара машина сильно пострадала. Информации о пострадавших нет, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.