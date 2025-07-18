Новости мира: вулкан Сакурадзима начал извергаться в Японии

В Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима, расположенный в префектуре Кагосима. Небо над ней затянулось столбом пепла высотой более 3 километров. Это рекорд за последние несколько недель. По словам метеорологов, осадки могут достичь даже соседних префектур. Жителей предупредили об опасности. Вместе с тем, пепел оседает на дорогах, из-за чего проезжая часть становится скользкой. Местные власти и метеорологи продолжают следить за обстановкой.

Мадрид окутало огромное облако дыма от природного пожара. Он произошел в регионе Кастилия-Ла-Манча, примерно в 50 километрах к юго-западу от испанской столицы. Леса горят на площади в 3 тысячи гектаров. Местные власти призвали жителей оставаться дома и закрыть окна. Ситуацию усугубляет жаркая погода. Температура воздуха в Мадриде достигла плюс 37 градусов. На большей части территории Испании объявлено предупреждение об опасности лесных пожаров.

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