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18 июля, 07:30

Происшествия

Новости мира: вулкан Сакурадзима начал извергаться в Японии

Новости мира: вулкан Сакурадзима начал извергаться в Японии

Двух застрявших на водохранилище в Истре лосей спасли

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В Истринском водохранилище один из лосей сам выбрался из воды и скрылся в лесу

В Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима, расположенный в префектуре Кагосима. Небо над ней затянулось столбом пепла высотой более 3 километров. Это рекорд за последние несколько недель. По словам метеорологов, осадки могут достичь даже соседних префектур. Жителей предупредили об опасности. Вместе с тем, пепел оседает на дорогах, из-за чего проезжая часть становится скользкой. Местные власти и метеорологи продолжают следить за обстановкой.

Мадрид окутало огромное облако дыма от природного пожара. Он произошел в регионе Кастилия-Ла-Манча, примерно в 50 километрах к юго-западу от испанской столицы. Леса горят на площади в 3 тысячи гектаров. Местные власти призвали жителей оставаться дома и закрыть окна. Ситуацию усугубляет жаркая погода. Температура воздуха в Мадриде достигла плюс 37 градусов. На большей части территории Испании объявлено предупреждение об опасности лесных пожаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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