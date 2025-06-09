"Московский патруль": таможенники пресекли контрабанду 10 вейпов с гашишем из Испании

Партию вейпов с жидкостью растительного происхождения выявили сотрудники Центральной почтовой таможни в посылке из Испании. Она должна была направиться в Москву.

Внутри находилось 10 электронных сигарет. Таможенная экспертиза установила, что во флаконах содержится наркотическое средство "гашишное масло". Мужчину задержали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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