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09 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": таможенники пресекли контрабанду 10 вейпов с гашишем из Испании

"Московский патруль": таможенники пресекли контрабанду 10 вейпов с гашишем из Испании

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Партию вейпов с жидкостью растительного происхождения выявили сотрудники Центральной почтовой таможни в посылке из Испании. Она должна была направиться в Москву.

Внутри находилось 10 электронных сигарет. Таможенная экспертиза установила, что во флаконах содержится наркотическое средство "гашишное масло". Мужчину задержали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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