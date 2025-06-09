09 июня, 21:30Происшествия
"Московский патруль": таможенники пресекли контрабанду 10 вейпов с гашишем из Испании
Партию вейпов с жидкостью растительного происхождения выявили сотрудники Центральной почтовой таможни в посылке из Испании. Она должна была направиться в Москву.
Внутри находилось 10 электронных сигарет. Таможенная экспертиза установила, что во флаконах содержится наркотическое средство "гашишное масло". Мужчину задержали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Подробнее – в программе "Московский патруль".