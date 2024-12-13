Telegraph: в Бирмингеме 13 человек пострадали из-за обрушения аттракциона

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13 человек пострадали в результате обрушения аттракциона на рождественской ярмарке в Бирмингеме. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на британскую газету Telegraph, которой поступила информация от представителя службы скорой помощи.

Как сообщает издание, двух человек доставили в больницу с травмами, которые не представляют угрозы для их жизни. Кроме того, 9 женщин и 3 мужчин были осмотрены врачами, а после они были отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее карусель рухнула в оренбургском парке, в результате чего травмы получили порядка 20 человек, в том числе дети, 15 из них были госпитализированы. Уточнялось, что аттракцион появился в парке недавно.

