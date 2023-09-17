Восемь человек пострадали из-за аварии на американских горках в Германии – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

Две вагонетки столкнулись на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене. В результате пострадали восемь человек, сообщает издание Bild.

ЧП случилось на аттракционе Хелленблиц, который считается крупнейшими крытыми американскими горками в мире. Причины аварии не уточняются.

Пострадавшие получили легкие травмы. В частности, в первый день фестиваля были поломки у еще трех аттракционов.

Причины и подробности столкновения не сообщаются. Пострадавшие получили легкие травмы.

Ранее пешеходный мост обрушился в финском городе Эспоо. Пострадали 27 человек, 15 из них доставили в больницу. У большинства врачи диагностировали переломы.

До этого карусель рухнула в оренбургском парке, в результате чего травмы получили порядка 20 человек, в том числе дети, 15 из них были госпитализированы. Уточнялось, что аттракцион появился в парке недавно.

В Оренбурге рухнула карусель с людьми