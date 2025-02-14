Россиянка попыталась провезти в Домодедово часы с 323 бриллиантами

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники таможни обнаружили у россиянки в аэропорту Домодедово ювелирные изделия стоимостью более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

По данным ведомства, женщину, которая прилетела из Дубая, остановил инспектор на "зеленом" коридоре для выборочного контроля. Во время проверки в ручной клади пассажирки были найдены кольцо Messika My Twin Trilogy и часы Cartier Baignoire. По словам россиянки, украшения ей подарил муж и стоимость их она не знает.

Эксперты выяснили, что кольцо было изготовлено из золота 750-й пробы, а часы инкрустированы 323 бриллиантами. Украшения не были задекларированы, поэтому теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда стратегически важных товаров". Россиянке грозит лишение свободы на срок до 5 лет или штраф до миллиона рублей.

Ранее россиянка, которая летела из Турции, пыталась незаконно ввезти около 1,6 тысячи ювелирных изделий, общая стоимость которых составила 56 миллионов рублей. По данным ФТС России, 66-летнюю женщину остановили в "зеленом" коридоре во время прохождения контроля на рейс Стамбул – Сочи.

Часть драгоценностей находилась в ее сумке, другая – под одеждой, в нательном поясном бандаже с карманами. Сама пассажирка рассказала, что перевозила изделия по просьбе знакомой из Турции для передачи незнакомому человеку в Сочи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

