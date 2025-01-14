Стилист пытался ввезти в Россию из ОАЭ около 50 кг волос

Фото: телеграм-канал SHOT

Таможенникам аэропорта Домодедово пришлось остановить прибывшего из Дубая иностранца из-за почти 50 килограммов человеческих волос, которые он вез в чемоданах. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ФТС.

Прибыв в Москву, задержанный не задекларировал свой груз и сразу отправился на выход по зеленому коридору. Однако во время досмотра таможенники обнаружили в его багаже семь пакетов, в которых хранились около 300 связок из волос.

Иностранец заявил, что является парикмахером-стилистом и прилетел в столицу после участия в международном фестивале красоты. Он отметил, что заготовки предназначались для изготовления париков и шиньонов. При этом их стоимость, по его словам, составляет 300 тысяч рублей.

Однако, согласно экспертизе, общая стоимость волос превысила 7 миллионов рублей. В результате за отказ от декларирования своего груза стилист был оштрафован на 3,3 миллиона рублей.

Ранее сотрудники Шереметьевской таможни нашли у пассажира, прибывшего из Пекина, ювелирные изделия известных брендов стоимостью 5,5 миллиона рублей. Нарушитель отказался давать комментарии, изделия были изъяты, а по факту контрабанды стратегически важных товаров было возбуждено уголовное дело.