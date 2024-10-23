Таможенники Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий на 5,5 млн рублей

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Сотрудники Шереметьевской таможни нашли у пассажира, прибывшего из Пекина, ювелирные изделия известных брендов стоимостью 5,5 миллиона рублей. Об этом пишет пресс-служба таможни.

Так, у 24-летнего гражданина КНР в карманах куртки оказались две пары наручных часов и 16 брендовых изделий – кольца, браслеты, серьги и колье.

"Украшения выполнены из золота 750-й пробы и имеют вставки из бриллиантов, агатов, перламутра и стекла, а часы изготовлены из нержавеющей стали и сапфирового стекла", – говорится в сообщении.

Нарушитель отказался давать комментарии, изделия были изъяты, а по факту контрабанды стратегически важных товаров было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

До этого сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово задержали пассажира из Дубая, который прятал в своей куртке и ботинке 78 старинных монет XVIII–XX веков, 62 из которых были изготовлены в середине прошлого века в Великобритании, ЮАР, ОАЭ и других странах.

