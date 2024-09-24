Таможенники Домодедово задержали пассажира из ОАЭ с коллекцией старинных монет

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово задержали пассажира из Дубая, в верхней одежде которого обнаружили коллекцию старинных монет и масонский знак, сообщает в своем телеграм-канале Федеральная таможенная служба.

В кармане куртки и ботинке у мужчины обнаружили 78 старинных монет XVIII–XX веков, 62 из которых были изготовлены в середине прошлого века в Великобритании, ЮАР, ОАЭ и других странах.

Культурной ценностью признали 16 монет. В их числе оказались немецкая, английская, греческая и итальянская валюта разных веков. В ведомстве подчеркнули, что для ввоза подобных монет необходимо разрешение министерства культуры РФ.

Также мужчина перевозил масонский знак Королевского ордена Шотландии.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов обсуждают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда культурных ценностей".

Ранее житель Приморья хотел контрабандой ввезти на территорию России драгоценности из КНР на 8 миллионов рублей. Сотрудники таможни обнаружили браслеты, подвески, серьги и кольца во время досмотра багажа. Мужчина рассчитывал продать украшения в России. Некоторые драгоценности он положил в багаж попутчице, о чем она не знала.