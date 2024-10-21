ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на сумму 300 млн рублей

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики изъяли у подпольных добытчиков золота самородки и слитки ценного металла на сумму 300 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ЦОС ФСБ России.

Общая масса золотых самородков и кустарных слитков превысила 41 килограмм. Также правоохранители изъяли оборудование для добычи драгоценного металла.

Участники преступной группы, которые действовали на территории нескольких регионов страны, были задержаны в Челябинской области. Сбывалось незаконно добытое в Екатеринбурге, уверены в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно статье 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере"). Также сотрудники ФСБ проводят другие действия для закрепления доказательной базы и установления иных фактов противоправной деятельности.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево смогли пресечь контрабанду лома золота в Иран на 5 миллионов рублей. При осмотре чемодана мужчины обнаружились емкости с металлическими пластинами и гранулами, зубными коронками, частями ювелирных украшений и других предметов.

