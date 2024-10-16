Эксперт Хаминский: мошенники начали использовать поддельные бриллианты

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В период экономической нестабильности люди предпочитают вкладывать деньги в так называемые вечные материальные ценности – недвижимость, произведения искусства, драгоценные металлы и камни. Зачастую этим пользуются мошенники, выдавая подделки за оригиналы, заявил "Газете.ру" руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

По словам эксперта, вложения в драгоценные металлы и камни всегда пользовались популярностью, потому что при нестабильной экономике эти предметы дорожают. Также при небольших размерах они могут служить "кошельком" для внушительных денежных сумм, а золото и бриллианты в виде ювелирных изделий можно носить в качестве украшений, пояснил Хаминский.

Сейчас, продолжил он, наиболее комфортные цены предлагают ломбарды, скупки и частные продавцы, предлагающие товар на электронных досках объявлений в Сети. Таких нужно остерегаться, поскольку мошенники могут выдавать камень с посредственными характеристиками за настоящий качественный бриллиант, предупредил юрист.

Еще один способ обмана, считает он, кроется в подмене природного бриллианта на искусственно выращенный алмаз. При этом у последнего чаще всего будут другие показатели по цвету и чистоте, что позволит запросить за него необоснованно высокую цену. А отличить подделку от оригинала можно только с помощью специального оборудования.

Он объяснил, как мошенники реализуют свой преступный замысел. С его слов, они берут два похожих по размеру и внешнему виду бриллианта. Только первый – натуральный с хорошими характеристиками, а второй – искусственный или натуральный со средними характеристиками.

Потом в одном из известных геммологических центров злоумышленники получают сертификат на первый камень, а в ювелирное изделие вставляют второй. Так они продают украшение по подложному сертификату по цене в 3–5 раз дороже его настоящей стоимости.

Хаминский рекомендовал перед покупкой проверить драгоценные камни в респектабельной лаборатории и присутствовать при этом.

Ранее мошенники начали распространять шпионскую программу под видом медицинских файлов. На телефон человека загружается якобы выписка из медкарты, однако вместо нее в скрытом режиме устанавливается шпионское ПО, с помощью которого аферисты могут удаленно управлять устройством и выгружать оттуда информацию.