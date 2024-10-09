МВД предупредило о мошенниках, рассылающих россиянам выписки из медкарт

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Мошенники начали распространять программное обеспечение для последующего шпионажа и кражи данных с гаджетов жертв под видом фейковых медицинских файлов. Об этом предупреждает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Так, по информации ведомства, на телефон человека загружается якобы выписка из медкарты, однако вместо нее на гаджет устанавливается в скрытом режиме шпионская программа, с помощью которой мошенники удаленно могут управлять устройством жертвы и выгружать оттуда данные.

Эксперт Алла Храпунова рассказала, что защититься от мошенников в сфере медицины можно с помощью похода в ту клинику, которой человек доверяет, где проводилось обследование, и продолжать лечение только в очном режиме.

По словам Храпуновой, в прошлом году на медучреждения произошла целая серия атак, вследствие которых пострадавшие утверждали, что мошенники выходили на сотрудников клиник, заявляли, что в учреждении якобы неправильно ведется работа с данными, и предлагали свои услуги.

