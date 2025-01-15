В Шереметьево таможня конфисковала драгоценности на сумму 22,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России|ProТаможню"

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы пресекли попытку провоза ювелирных украшений на сумму 22,5 миллиона рублей из Китая. Об этом заявила пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.

Пару иностранцев задержали в "зеленом" коридоре VIP-зала. В багаже таможня обнаружила ожерелье, три кольца, две пары серег, а также подвеску и браслет. Китайские граждане уточнили, что это личные вещи, а правил таможни они не знают.

Специалисты установили, что изделия изготовлены из сплавов платины, золота, а также есть вставки таких драгоценных камней как бриллиантов, оникса, граната, перламутра и жемчуга.

По итогу неуплата таможенного платежа составила более 6,9 миллиона рублей. На данный момент в отношении граждан Китая решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 ("Контрабанда стратегически важных товаров") и 194 ("Уклонение от уплаты таможенных платежей") УК РФ.

Ранее таможня задержала стилиста из Дубая, который пытался ввезти в Россию 30 кг волос. Он утверждал, что стоимость волос составляет 300 тысяч рублей. По итогу иностранец отказался декларировать груз и был оштрафован на 3,3 миллиона рублей.

