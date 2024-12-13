"Московский патруль": китаянка пыталась провести в РФ свыше 300 драгоценностей

Китаянка пыталась провести в РФ свыше 300 драгоценностей. Сумма бриллиантов и золотых украшений составила порядка пяти миллионов рублей.

Предварительное исследование показало, что украшения новые и изготовлены из сплавов золота 585 и 750 пробы, а неоправленные камни являются бриллиантами. По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело. Подробнее – в программе "Московский патруль".

