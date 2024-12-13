Автомобиль врезался в стоящий на остановке электробус на Воздвиженке

На Воздвиженке автомобиль BMW влетел в стоящий на остановке электробус. От удара легковушка загорелась, водитель погиб. Еще три человека пострадали – пассажиры электробуса.

Машина виновника ДТП получила сильные повреждения и обгорела. Как сообщили в Мосгортрансе, водитель иномарки двигался по выделенной для общественного транспорта полосе с высокой скоростью.

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