Таможенники задержали гражданку Германии с брендовыми сумками на 23 млн руб

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Калининградские таможенники задержали гражданку Германии после обнаружения у нее нескольких незадекларированных сумок французских брендов, общая сумма которых составила 23 миллиона рублей, передает пресс-служба ФТС России.

Товар она пыталась провезти через пункт пропуска Мамоново-2. Сама женщина находилась на пассажирском сиденье легкового авто в компании двух мужчин.

Выяснилось, что сумки она пыталась провезти в чемодане под одеждой. При этом задержанная заявила, что приобрела их у себя на родине, заплатив за каждую 100 евро. В результате таможенники изъяли партию.

Экспертиза, в свою очередь, установила, что 9 из 10 сумок являются подлинными, а размер неуплаченных таможенных платежей превышает 8 миллионов рублей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

Ранее сербские таможенники задержали контрабандную партию 380 живых попугаев на пункте пограничного перехода с Болгарией. Птиц обнаружили при досмотре легкового автомобиля на КПП "Градина". В багажнике находилось 18 клеток с попугаями.

Контрабандисты разместили в тесных ящиках особей розовощекого неразлучника, нимфового попугайчика и краснолобого прыгающего попугая. При этом 88 из обнаруженных в машине птиц относились к последней породе, которая находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

