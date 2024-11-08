Таможня Сербии предотвратила контрабанду 380 попугаев из Болгарии

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Сербские таможенники задержали контрабандную партию 380 живых попугаев на пункте пограничного перехода с Болгарией, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление таможни Сербии.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел 7 ноября на КПП "Градина". Птиц обнаружили при досмотре легкового автомобиля. В багажнике находилось 18 клеток с попугаями.

Контрабандисты разместили в тесных ящиках особей розовощекого неразлучника, нимфового попугайчика и краснолобого прыгающего попугая. При этом 88 из обнаруженных в машине птиц относились к последней породе, которая находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Попугаев в срочном порядке передали зоопарку города Ягодина. Правоохранители задержали водителя автомобиля, в котором нашли клетки. Возбужденное по факту случившегося дело уже передали в прокуратуру.

Ранее таможенники обнаружили живых муравьев в двух посылках из Таиланда, адресованных в Москву. Инспекторы заметили насекомых во время сканирования коробок с детскими игрушками и печеньем. Муравьев запечатали в пробирки вместе с питательным раствором. Всего сотрудники таможенной службы обнаружили 171 инкубатор с различными видами насекомых.