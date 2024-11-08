Вьетнамки пытались незаконно ввезти через Шереметьево вино на 2 млн руб

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Шереметьевские таможенники обнаружили 16 бутылок элитного французского вина в багаже двух гражданок Вьетнама, прилетевших из Китая, передает пресс-служба ФТС России.

Нелегальный товар был выявлен с помощью рентгеноскопии в ходе таможенного контроля на "зеленом" коридоре. Пассажирки пояснили, что алкоголь привезли в подарок друзьям, поэтому и не декларировали его.

Уже в ходе экспертизы было установлено, что среди напитков находились оригинальное красное сухое вино Chateau Mouton Rothschild Pauillac 1999, 2019 и 2021 годов производства, стоимость которых оценивается в два миллиона рублей.

Как пояснили в ведомстве, товар у иностранок был изъят. По факту случившегося возбуждено дело по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" КоАП РФ. Теперь женщинам грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара.

Между тем ФСБ пресекла попытку транзитной перевозки тонны кокаина в страну Европейского союза через Россию. Стоимость изъятого наркотика составляет более 3,5 миллиарда рублей.

Сотрудники службы задержали двоих граждан Балканских стран в Ленинградской области. Они загрузили в автомобиль 984 брикета с кокаином, которые позже хотели вывести в страну ЕС. При этом за некоторое время до задержания фигуранты пытались сбыть 20 килограммов наркотика.