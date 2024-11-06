Таможенники во Внуково пресекли контрабанду драгоценностей на 12 млн руб

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Контрабанду драгоценностей на 12 миллионов рублей пресекли таможенники во Внуково, передает официальный телеграм-канал Федеральной таможенной службы.

На досмотре у молодой женщины, прибывшей из Ниццы транзитом через Стамбул, обнаружили часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier 750-й пробы. Девушка не стала их декларировать, так как, по ее словам, драгоценности являются ее личными вещами.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров") и статье 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей"). Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.

Между тем, по данным телеграм-каналов, нарушительницей оказалась "Мисс Россия – 2015" София Никитчук.

Ранее сотрудники Шереметьевской таможни нашли у пассажира, прибывшего из Пекина, ювелирные изделия известных брендов стоимостью 5,5 миллиона рублей. Нарушитель отказался давать комментарии, изделия были изъяты, а по факту контрабанды стратегически важных товаров было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.