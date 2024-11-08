ФСБ изъяла тонну кокаина на сумму более 3,5 млрд рублей

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ФСБ пресекла попытку транзитной перевозки тонны кокаина в страну Европейского союза через Россию. Стоимость изъятого наркотика составляет более 3,5 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Сотрудники службы задержали двоих граждан Балканских стран в Ленинградской области. Они загрузили в автомобиль 984 брикета с кокаином, которые позже хотели вывести в страну ЕС.

Также в Центре отметили, что за некоторое время до задержания фигуранты пытались сбыть 20 килограммов наркотика. Для этой партии они сделали тайник в лесополосе Гатчинского района, координаты которого отправили наркоторговцам из России. При извлечении тайника ФСБ задержала двоих россиян и одного эстонца.

Ранее более тонны наркотиков на 11 миллиардов рублей изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга. Таможенники обнаружили наркотики в контейнере из Никарагуа. Задержали его сотрудники ФТС и ФСБ. Контрабандисты спрятали тысячу брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля.