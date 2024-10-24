ФТС выявила в Подмосковье нарколабораторию, где могли изготовить вещества на 1 млрд руб

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России изъяли тонну прекурсоров и химическое оборудование из нарколаборатории частного дома в Подмосковье, передает пресс-служба ведомства.

По расчетам экспертов, изъятого хватило бы на изготовление более 900 килограммов наркотических веществ, стоимость которых на черном рынке превышает 1 миллиард рублей.

Таможенники выявили канал поставок прекурсоров из Средней Азии и задержали лиц, причастных к производству и сбыту наркотиков. Как уточнили в службе, деятельность подпольной лаборатории была пресечена при участии сотрудников из транспортной полиции и Росгвардии.



По факту контрабанды, совершенной организованной группой в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. При этом максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее в Псковской области таможенники изъяли полтонны наркотиков на общую сумму 800 миллионов рублей. Их двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах. Автомобили следовали из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни.

Две машины были задержаны на границе с разницей в четыре дня. В топливном баке первого транспорта таможенники обнаружили 186 килограммов наркотиков, а в бензобаке второго – еще 292 килограмма.

