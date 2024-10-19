ВМФ Мексики изъял рекордные 8,3 тонн наркотиков в ходе морской операции

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Министерство Военно-морских сил Мексики конфисковало крупнейшую за время существования ведомства партию наркотиков общим весом более 8,3 тонны в районе побережья штата Мичоакан. Об этом сообщает ТАСС.

"Военнослужащие в ходе операции, считающейся рекордной по объему конфискованного, изъяли примерно 8 361 кг незаконного груза. 23 предполагаемых нарушителя закона были задержаны, арестованы шесть небольших лодок к юго-западу от города Ласаро-Карденас", – указано в заявлении.

Военные сообщили, что быстроходные лодки с запрещенными веществами были обнаружены при патрулировании береговой зоны. Одно из суден было взято на абордаж с помощью вертолета.

Среди плавсредств, на которых перевозились наркотики, оказался катер с тремя моторами длиной около 15 метров, на котором перевозилось более 2 тонн запрещенных веществ.

Ранее таможенники Псковской области изъяли полтонны наркотиков на общую сумму 800 миллионов рублей. Их двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах. Автомобили следовали из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни.

Две машины были задержаны на границе с разницей в четыре дня. В топливном баке первого транспорта таможенники обнаружили 186 килограммов наркотиков, а в бензобаке второго – еще 292 килограмма.

