Более тонны наркотиков изъяли в порту Санкт-Петербурга

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Более тонны наркотиков на 11 миллиардов рублей изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ведомстве отметили, что таможенники обнаружили наркотики в контейнере из Никарагуа, задержали его совместно с сотрудниками ФСБ. Там же уточнили, что контрабандисты спрятали тысячу брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля.

В ФТС добавили, что экспертиза определила вид наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее таможенники Псковской области изъяли полтонны наркотиков на общую сумму 800 миллионов рублей. Наркотики двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах.

До этого в СМИ сообщалось, что представители ГИБДД обнаружили более 30 свертков с неизвестным белым порошком в машине хоккеиста Дмитрия Химушкина. Инцидент произошел на 16-й Парковой улице в Москве.

"Безопасный город": сотрудники ФСБ изъяли почти 700 кг наркотика из минивэна в Москве