Более 30 свертков с белым порошком нашли у хоккеиста Химушкина в Москве – СМИ

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Сотрудники ГИБДД обнаружили более 30 свертков с белым порошком в машине хоккеиста Дмитрия Химушкина на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что инцидент произошел на 16-й Парковой улице. Автоинспекторы остановили Toyota Camry, которой управлял 46-летний Химушкин, заметно нервничающий во время общения с сотрудниками Госавтоинспекции. Из-за этого его решили осмотреть.

Так, один из свертков с белым порошком был найден у него в кармане. Еще 30 аналогичных свертков – в ходе дальнейшего осмотра машины. Неизвестное вещество изъяли и отправили на экспертизу.

В сообщении добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Химушкин играет за любительскую команду "Котофей" в Ночной хоккейной лиге в позиции нападающего.

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