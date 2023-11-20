В Астрахани 19 человек госпитализировали с отравлением наркотическими веществами

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В Астрахани 19 человек госпитализировали с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава региона.

Уточняется, что пострадавшие поступили в ГКБ № 3 имени С. М. Кирова в период с 17 по 20 ноября. Состояние большинства улучшилось на фоне лечения. На данный момент два человека выписаны в удовлетворительном состоянии.

В сообщении добавили, что в медучреждении остаются 17 пациентов. Состояние шести из них оценивается как тяжелое, у 11 средняя степень тяжести, они размещены в общей палате.

Подчеркивается, что необходимая экстренная помощь оказывалась сразу на этапе доставки пациентов в автомобилях скорой помощи и реанимобилях. Лечение пострадавших продолжается.

Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские уже задержали группу иностранцев, которых подозревают в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области. Информация опубликована в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

По ее словам, подозреваемых задержали на территории Ставропольского края. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 228. 1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

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