Семь учеников екатеринбургской школы заболели острой кишечной инфекцией

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Семь учеников екатеринбургской школы № 181 заболели острой кишечной инфекцией, сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что одного ребенка госпитализировали, остальные проходят амбулаторное лечение. Ведомство проводит эпидрасследование.

Всех детей обследовали, устанавливается возбудитель инфекции, для лабораторных исследований отобрали пробы пищи, воды, смывов и дезсредств.

В адрес организатора питания, школы и медорганизации выдали предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что три женщины скончались в результате отравления парами хлора в пансионате в Ижевске. Указано, что постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, из которых три скончались.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования трех смертей будут проведены медицинская и химическая экспертизы.

Трое детей отравились парами хлора в фитнес-центре в подмосковном Сергиевом Посаде