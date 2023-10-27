Кишечную инфекцию обнаружили у 11 человек после визита в питерский ресторан

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Одиннадцать человек отравились после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Санкт-Петербурге – у них нашли кишечную инфекцию, сообщила пресс-служба городского Роспотребнадзора.

"У 8 заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла", – указано в сообщении.

Ее же нашли и в пробах продуктов из самого ресторана. В связи с этим в отношении заведения 20 октября был составлен протокол о временном запрете деятельности.

Смольнинский районный суд рассмотрит протокол Роспотребнадзора об административном приостановлении деятельности 1 ноября. Ведомство также готово выступить в суде в защиту пострадавших посетителей ресторана, отмечает пресс-служба.

Ранее региональное управление пермского Роспотребнадзора указало, что причиной заражения 20 детей, участвовавших в фестивале цирковых коллективов в Перми, норовирусом оказались заболевшие сотрудники пищеблока гостиницы, где питались дети.

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