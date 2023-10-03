Кафе с шаурмой в Москве закрыли на 90 суток после случая кишечной инфекции

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Дорогомиловский районный суд Москвы приостановил на 90 суток работу кафе "Донер куры гриль" на Аминьевском шоссе после случая кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование, в результате которого нашли грубые нарушения санитарных требований. В здании общепита летали мухи, не было дезинфицирующих средств, также там не проводили влажную уборку.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за жалоб на симптомы отравления у подмосковных школьников после употребления шоколада.

В Минздраве Московской области уточнили, что один ребенок доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии, ему оказывают всю необходимую медпомощь. Еще двоих детей обследовали врачи, а после их родители сообщили об отказе от госпитализации.