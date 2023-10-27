Семь детей пострадали из-за распыления перцового баллончика в школе Первоуральска

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Ученик школы № 15 Первоуральска в Свердловской области распылил перцовый баллончик в раздевалке. В результате инцидента пострадали 7 детей, сообщается в телеграм-канале Минздрава региона.

Пострадавших доставили в больницу.

"В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение", – отметило ведомство.

До этого мужчина распылил в лицо пассажиру метро перцовый баллончик. Злоумышленнику не понравилось сделанное ему замечание за безбилетный проезд. Виновнику грозит уголовная ответственность по статье "Побои".

Ранее зрительница спектакля "Лебединое озеро" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге распылила в зале перцовый баллончик. Три человека обратились за медицинской помощью. Причиной случившегося стала ссора с другими посетителями театра. Из-за инцидента в Мариинке объявили технический перерыв, а спектакль остановили.

В правоохранительных органах рассказали, что конфликт возник из-за того, что женщина и ее дочь, сидя на 16-м ряду, стали смотреть спектакль через камеры мобильных телефонов. Это не понравилось их соседям. Они попытались отобрать мобильные устройства. После этого женщина распылила баллончик.

Новости часа: в полицию доставили мужчину, распылившего баллончик рядом с детьми в Москве