Зрительница распылила перцовый баллончик в Мариинском театре в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Зрительница спектакля "Лебединое озеро" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге распылила в зале перцовый баллончик. Три человека обратились за медицинской помощью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Отмечается, что причиной случившегося стала ссора с другими посетителями театра. Из-за инцидента в Мариинке объявили технический перерыв, а спектакль остановили. После перерыва показ продолжился.

В пресс-службе уточнили, что с нарушительницей разбираются сотрудники полиции. В здании проходит служебная проверка.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству что конфликт возник из-за того, что женщина и ее дочь, сидя на 16-м ряду, стали смотреть спектакль через камеры мобильных телефонов. Это не понравилось ее соседям. Они попытались отобрать мобильные устройства. После этого женщина распылила баллончик.

Ранее перцовый баллончик распылили в школе Бийского района в Алтайском крае. В результате за медицинской помощью обратились 32 ребенка в возрасте 11–12 лет.

До этого в столичном метро задержали 50-летнюю москвичку, которая напала с ножом на 36-летнюю пассажирку. Причиной конфликта стал громкий разговор по телефону.