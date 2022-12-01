Москвичка ударила женщину ножом в лицо за громкий разговор по телефону в метро

Фото: 77.мвд.рф

В столичном метро задержали 50-летнюю москвичку, которая напала с ножом на 36-летнюю пассажирку. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.

Как сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, инцидент произошел в вагоне поезда, следующего от станции метро "Говорово" до станции "Минская".

В поезде пассажирка спровоцировала конфликт с 36-летней женщиной из-за того, что последняя якобы громко разговаривала по телефону. В ходе ссоры злоумышленница угрожала женщине, а затем нанесла оппонентке удар ножом в лицо. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия.

Уточняется, что потерпевшая доехала до станции "Парк Победы", где обратилась за помощью. Полицейские вызвали медиков, в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

Злоумышленницу задержали на станции "Октябрьское Поле". Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД по Москве

Ранее сообщалось, что суд приговорил к трем годам колонии мужчин, напавших на полицейских на станции "Тульская" столичного метро.

Инцидент произошел вечером 17 февраля, когда полицейские попросили мужчин пройти в комнату правоохранителей для установления личности. В результате случилась драка. Первого подозреваемого задержали на месте происшествия. Второй скрылся, однако его удалось найти на следующие сутки.

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