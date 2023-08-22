Мужчина распылил в лицо пассажиру метро перцовый баллончик. Злоумышленнику не понравилось сделанное ему замечание за безбилетный проезд, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, два брата решили пройти в метро бесплатно, проскочив за пассажирами, добросовестно оплатившими проезд.

Пройдя таким образом за линию турникетов, один из пассажиров сделал безбилетнику замечание. В ответ 24-летний молодой человек распылил в лицо мужчине содержимое баллончика. Тем самым он причинил пассажиру физическую боль и телесные повреждения.

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность по статье "Побои".

Ранее зрительница спектакля "Лебединое озеро" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге распылила в зале перцовый баллончик. Три человека обратились за медицинской помощью. Причиной случившегося стала ссора с другими посетителями театра. Из-за инцидента в Мариинке объявили технический перерыв, а спектакль остановили. После перерыва показ продолжился.

В правоохранительных органах рассказал агентству, что конфликт возник из-за того, что женщина и ее дочь, сидя на 16-м ряду, стали смотреть спектакль через камеры мобильных телефонов. Это не понравилось их соседям. Они попытались отобрать мобильные устройства. После этого женщина распылила баллончик.