Двухлетняя девочка отравилась наркотиками в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Красногорске двухлетнюю девочку доставили в больницу из-за отравления наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, 26 ноября родители привезли в больницу ребенка, у которого были зафиксированы признаки плохого самочувствия. Проведенное врачами обследование выявило присутствие в организме девочки наркотического вещества. В связи с этим следователи завели уголовное дело по статье 230 УК РФ ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Отмечается, что на данный момент состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Сейчас СК РФ выясняет все обстоятельства происшествия. Следователи проводят допрос и уточняют, каким образом наркотическое вещество попало в организм девочки.

Прокуратура также организовала проверку в связи с происшествием. Сотрудники ведомства определят обстоятельства и причины инцидента, дадут оценку исполнению закона о несовершеннолетних, а также выполнению родителями своих обязанностей.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – заключили в телеграм-канале прокуратуры.

Ранее три жителя Астрахани скончались в результате отравления неизвестным веществом. Помимо этого, астраханский Минздрав сообщил о госпитализации 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Уточняется, что пострадавшие поступили в ГКБ № 3 имени Кирова в период с 17 по 20 ноября.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В МВД сообщили, что в результате оперативных мероприятий были выявлены три человека, подозреваемые в сбыте незаконных веществ, которых позже арестовали на два месяца.



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