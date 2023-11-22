Троих подозреваемых в отравлении астраханцев наркотиками арестовали на 2 месяца

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Троих подозреваемых в массовом отравлении жителей Астрахани наркотиками арестовали на два месяца. Такое решение принял Советский районный суд города, сообщается в телеграм-канале МВД по региону.

"Каждому из трех ранее задержанных полицией иностранных граждан определен срок содержания под стражей продолжительностью два месяца", – говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно, что три жителя Астрахани погибли после отравления неизвестным веществом. По данным следствия, в 04:00 в воскресенье, 19 ноября, в подъезде одного из домов по улице Чкалова в Трусовском районе города нашли тело местной жительницы 2004 года рождения без признаков насильственной смерти.

В этот же день местная жительница обнаружила в Кировском районе тело своей дочери 2004 года рождения. Параллельно этому в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе нашли труп мужчины 1994 года рождения.

На этом фоне следователи возбудили уголовные дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Вместе с тем астраханский Минздрав сообщил, в регионе были госпитализированы 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными веществами. Пострадавшие поступили в ГКБ № 3 имени Кирова в период с 17 по 20 ноября. Шестерых из них готовят к выписке.

МВД подозревает троих человек, которые обвиняются в сбыте незаконных препаратов. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Двое из трех задержанных уже признались в сбыте наркотиков на территории Астраханской области.

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