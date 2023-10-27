Ранее судимого мужчину арестовали за попытку провезти 500 г наркотика в метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В столице задержали ранее судимого мужчину, который пытался провезти в столичном метрополитене 500 граммов наркотика, сообщает Агентство "Москва".

41-летний злоумышленник получил наркотическое средство от неустановленных соучастников и незаконно хранил при себе для незаконного сбыта. Довести преступление до конца он не смог, поскольку был задержан на станции "Проспект Мира".

При задержании в рюкзаке у мужчины обнаружили и изъяли наркотическое средство. Согласно преступному плану, злоумышленник должен был расфасовать наркотик и разложить в тайники-закладки.

Фигуранту предъявили обвинение по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция нашла более килограмма запрещенных веществ в бюстгалтере девушки в Москве. Ее задержали по подозрению в покушении на сбыт запрещенных веществ.