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06 октября, 10:27

Происшествия

ФСБ за год перехватила 370 килограммов наркотиков, произведенных на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Около 370 килограммов синтетических наркотиков, которые были произведены на Украине для продажи в России, были изъяты российскими правоохранителями за год. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что сотрудники ФСБ вместе с Федеральной таможенной службой с сентября прошлого года до текущего момента смогли пресечь 11 фактов перевоза украинских синтетических наркотиков в РФ транзитом через страны Евросоюза (ЕС) – Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

Также в ФСБ сообщили, что организованные в машинах тайники с запрещенными веществами привозили в Киев, а оттуда их забирали курьеры из Украины, которые не подлежат призыву в ВСУ, или граждане РФ, живущие в Украине.

"На 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов РФ, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ", – отметили в ведомстве.

Ранее сотрудники УФСБ РФ по Нижегородской области пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в российские регионы. Они изъяли свыше 15 килограммов наркотиков и 350 килограммов химических реактивов.

При производстве наркотических веществ местного жителя задержали с поличным. Из оборота были изъяты также 50 литров наркотической смеси, оборудование и средства фасовки. Помимо этого, задержан житель Подмосковья, который был участником канала поставки. Следственный отдел управления возбудил уголовные дела.

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