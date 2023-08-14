В Нижегородской области пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков

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Сотрудники УФСБ РФ по Нижегородской области пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в российские регионы. Они изъяли свыше 15 килограммов мефедрона и 350 килограммов химических реактивов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

В частности, была ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству синтетических наркотических средств в Борском районе.

При производстве наркотических веществ местного жителя задержали с поличным. Из оборота были изъяты также 50 литров наркотической смеси, оборудование и средства фасовки.

Помимо этого, задержан житель Подмосковья, который был участником канала поставки. Следственный отдел управления возбудил уголовные дела.

"Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в сообщении.

До этого крупную нарколабораторию ликвидировали в Сибири. По факту незаконной деятельности были задержаны трое подозреваемых. Обнаруженная партия синтетического наркотика равнялась примерно 425 тысячам разовых доз.

"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию