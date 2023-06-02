ФСБ и МВД обнаружили в Подмосковье крупный арсенал оружия и патронов

Фото: Главное управление МВД России по Московской области

Оперативники министерства внутренних дел (МВД) РФ совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в Подмосковье крупный арсенал оружия с автоматами, пистолетами и патронами. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Оружие нашли в хозяйственной постройке на участке подозреваемого. Часть оружия была пригодна для выстрелов и относится к категории огнестрельного.

"Там обнаружены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием: 21 пистолет, 8 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, два револьвера и снайперская винтовка", – говорится в сообщении.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов изъяли боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более 7 тысяч патронов различного калибра. Часть арсенала отправили на экспертизу.

До этого в Подмосковье ликвидировали нарколабораторию. Производством запрещенных веществ занимался 22-летний уроженец Украины. В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили в помещении 13,5 килограмма мефедрона и более тонны реактивов.



"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию